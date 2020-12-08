Винні понад два трильйони гривень - і це ще не межа. Наступного року уряд хоче взяти в борг 685 мільйонів гривень. Про це йдеться в проєкті кошторису. А віддати за зовнішніми зобов'язаннями доведеться стільки ж.

Не затягувати націю в боргову яму сьогодні вимагали під будівлею Кабміну.

Не брати позики в міжнародних кредиторів - з такою вимогою під стіни уряду вийшли десятки людей. Кажуть - кредити не рятують економіку, а вбивають її.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Вот мы все должны, скажите, - при чем тут МВФ и убийство экономики, почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чем тут финансовая организация, а ответ очень простой - к нам пришли завоеватели, те которые под видом помощи убили экономику Украины, последние заводы закрываются, закрыто все, чем гордилась страна, нет больше антоновых, нет Южмашей. Есть сковородки выпускающие полу предприятия.

Пригадали й невдалі реформи, які запроваджували на вимогу Міжнародного валютного фонду.

Олександр Колтунович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Те, кто нам рассказывал, что нам нужно сделать рыночные тарифы цены на газ… У нас в 2013 году цена на газ была 72 копейки, а сейчас 9 гривен 75 коп за куб. Потом, что касается земли, но для кого рынок земли, ведь это не для вас, рынок земли для того, кто имеет огромный капитал и сможет покупать землю.

Акцію учасники завершили перформансом - розкидали під стінами уряду купюри на знак протесту проти співпраці з міжнародними партнерами.

Артем Марчевський, голова молодіжного крила "Опозиційної платформи - За життя":