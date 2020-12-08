Опозиція на мітингу біля Кабміну закликала не затягувати Україну у боргову яму [ Редактировать ]
Винні понад два трильйони гривень - і це ще не межа. Наступного року уряд хоче взяти в борг 685 мільйонів гривень. Про це йдеться в проєкті кошторису. А віддати за зовнішніми зобов'язаннями доведеться стільки ж.
Не затягувати націю в боргову яму сьогодні вимагали під будівлею Кабміну.
Не брати позики в міжнародних кредиторів - з такою вимогою під стіни уряду вийшли десятки людей. Кажуть - кредити не рятують економіку, а вбивають її.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Вот мы все должны, скажите, - при чем тут МВФ и убийство экономики, почему мы в залог должны были отдать медицину, пенсии людей, при чем тут финансовая организация, а ответ очень простой - к нам пришли завоеватели, те которые под видом помощи убили экономику Украины, последние заводы закрываются, закрыто все, чем гордилась страна, нет больше антоновых, нет Южмашей. Есть сковородки выпускающие полу предприятия.
Пригадали й невдалі реформи, які запроваджували на вимогу Міжнародного валютного фонду.
Олександр Колтунович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Те, кто нам рассказывал, что нам нужно сделать рыночные тарифы цены на газ… У нас в 2013 году цена на газ была 72 копейки, а сейчас 9 гривен 75 коп за куб. Потом, что касается земли, но для кого рынок земли, ведь это не для вас, рынок земли для того, кто имеет огромный капитал и сможет покупать землю.
Акцію учасники завершили перформансом - розкидали під стінами уряду купюри на знак протесту проти співпраці з міжнародними партнерами.
Артем Марчевський, голова молодіжного крила "Опозиційної платформи - За життя":
Никто из вас с нами не брал деньги в долг у МВФ. Правда. Никто не брал и я не брал, но каждый из нас и наши дети и не рожденные наши дети должны практически по три тысячи долларов, по три тысячи каждый, я хочу погасить свой долг… и вы гасите свой долг.
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