Кияни зустріли морози численними аваріями на теплотрасах: в чому причина [ Редактировать ]
Перше випробування холодом. Не встигли прийти морози, як у Києві почали відключати будинки від опалення - через аварії. Про комунальне загартовування - Олександр Васильченко.
Без гарячої води, опалення і з ризиком для життя.
Людмила Титова, жителька Києва:
Я туда впала, асфальт обрушився і дитина мене витягнула просто. У мене хворі ноги. Я не рощітала, голова закружилась і я туди навернулась.
Із такими ямами посеред двору й холодними батареями в квартирах - мешканці будинку по проспекту Правди - живуть уже майже місяць. Люди кажуть - за цей час зверталися до комунальників понад двісті разів.
Людмила Титова, жителька Києва:
У мене через день було 18 звернень на 15.51. Всі зареєстровані.
І поки комунальники тільки реєструють звернення... підвал у будинку потонув у воді. Затопило навіть електрощитову.
Надія, жителька Києва:
У нас был такой прорыв, что не работала щитовая и мы остались, наш дом с електроплитами, мы остались без чая, остались в холоде, без отопления. А представте у кого маленькие дети.
Слюсар Ігор Квашин показує масштаби потопу. Каже - у підвал неможливо було зайти.
Ігор Квашин, слюсар:
Здесь было затоплено в забродах в притык заходил, вот так. Впритык. Выливалось оттуда и все сюда лилось кипятком.
У київських теплових мережах про проблеми з постачанням опалення в цьому будинку знають. Кажуть - мережа стара й лише на старті опалювального сезону її латали з десяток разів.
Олександр Пелипишин, начальник відділу з експлуатації теплових мереж СП "Київські теплові мережі":
Всі пошкодження, які було виявлено усунуто, але зараз цей будинок відключений від гарячого водопостачання у зв'язку з пошкодженням внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і усуненням цього пошкодження займається КП, керуюча компанія, балансоутримувач цього будинку.
Утім, слюсар ЖЕКу переконує - в підвалі будинку всі труби в відмінному стані.
Ігор Квашин, слюсар:
Нет, нет. У нас все нормально. Это где-то порыв трубы, только неизвестно где. Или там или дальше по трассе. У нас что было, мы все устранили.
На гарячій лінії комунальних служб цю інформацію теж підтверджують.
За вашою адресою за останньою інформацією було відключення центральне опалення будинку у зв'язку з пошкодженням трубопроводу. Інформації щодо аварійної ситуації підвалу у службу не надходила.
Подати опалення в будинок - обіцяють уже завтра.
А от коли потеплішають батареї у мешканців цього будинку - по вулиці Кирилівській - прогнозів ніхто не дає.
Ольга, жителька Києва:
Кажуть, що міняють труби на Набережно-Хрещатицькій. І ви вже до нас зверталися. Ну просто бєспрєдєл. Весь квартал сидить без опалення. А платіжку за листопад вони видали по повній вартості. Тобто, нічого не було перераховано.
З учорашнього дня люди штурмують Київську міську адміністрацію та отримують лише відписки.
Вот. На жаль мы не можем помочь ничем. Я уже написала, что это не только у нас - это на всей улице нету.
У київських теплових мережах кажуть - сьогодні у столиці необхідно замінити понад 80 відсотків тепломереж - це 2700 кілометрів труб. Роботи ведуть, та фінансів на все не вистачає.
Олександр Пелипишин, начальник відділу з експлуатації теплових мереж СП "Київські теплові мережі":
На сьогоднішній день, ми усуваємо приблизно 30-40 пошкоджень як гарячого так і холодного водопостачання кожної доби.
Комунальники обіцяють мешканцям не нараховувати плату за дні відсутності тепла. Утім, людей це мало заспокоює. Кажуть коли сидиш при мінус шести за вікном у холодній квартирі, та ще й у сезон вірусних захворювань, про заощадження не йдеться.
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