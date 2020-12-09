Скандально известный российский актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.

Актера в своем обращении снова просит прощения у Валерия. Говорит, что молится, рассказывает о своих переживаниях.

Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова.

Полученную "весточку" сын Захарова передал адвокату Александру Добровинскому, который заявил, что "не знает, насколько это хорошая тактика - жаловаться о переживаниях парню, которого ты лишил отца".

Свое письмо Ефремов закончил словами:

Все, что будет в моих силах, я постараюсь сделать для Вас и Вашей семьи. Я понимаю, что нет мне никакого прощения, но все таки прошу Вас, проявите милосердие, простите меня.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. 2 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7 лет и 6 месяцев.

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