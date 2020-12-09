В среду, 9 декабря, во время тушения пожара в историческом здании в центре Полтавы было обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

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Напомним, утром 9 декабря в центре Полтавы загорелось историческое здание - бывший Дом дворянского собрания на улице Соборности.

Информация о возгорании поступила спасателям в 4:30. Пожар возник на летней площадке кафе и распространился на само здание. Огонь уничтожил центральную и правую часть исторического здания, а кровлю над левой частью дома удалось спасти.

По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким жуткий пожар унес жизни детей. Возгорание произошло в селе Варваровка Долинского района.

Также мы писали о том, что при пожаре в COVID-больнице погибли 10 пациентов. Пожар распространился по палате интенсивной терапии, предназначенной для пациентов с COVID-19.

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