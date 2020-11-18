В Кировоградской области частный дом охватил огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло в селе Варваровка Долинского района. Жуткая трагедия унесла жизни 4 человек, двое из которых дети 2 и 4 лет.

Отмечается, что спасателям удалось локализовать очаг пожара на площади 50 кв. м.

Фото: ГСЧС

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