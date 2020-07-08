В среду, 8 июля, Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего народного депутата и экс-главу "Укрбуда" Максима Микитася. Он проходит подозреваемым по делу о завладении имуществом Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, следственный судья рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения Микитасю.

Защита обвиняемого просила изменить меру пресечения с содержания под стражей с возможностью внести залог на круглосуточный домашний арест. Однако судья отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тысяч инвесторов.

Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".

Добавим, что позже появилась информация о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".