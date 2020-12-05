В муниципалитете Чунцин, что на юго-западе Китая, произошла жуткая авария на угольной шахте, в результате которой погибли 18 горняков. Об этом сообщает газета Global Times.

По данным СМИ, шахтеры погибли в результате отравления угарным газом, выжил лишь один человек.

Стоит отметить, что спасательные работы и расследование причин аварии еще продолжаются.

Комитет по безопасности труда Государственного совета Китая будет контролировать расследование.

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Стоит напомнить, что в конце сентября в Чунцине произошел аналогичный случай - в угольной шахте случился пожар, в результате которого погибли 16 человек.

Как ранее сообщалось, на шахте в Кривом Роге произошел обвал, в результате происшествия пострадал один человек.

Напомним, что в республике Коми произошел пожар в нефтешахте Яреганефть, где на момент пожара находились 82 человека. Также в Китае произошла ужасная трагедия на шахте. Авария произошла рано утром, когда смена шахтеров находилась под землей.

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