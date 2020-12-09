Кабинет министров Украины разрешил дольше работать ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания. Они смогут работать до 23:00. Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23:00. Сейчас они работают до 22:00. Но с запретом проведения расчетных операций после 22:00", - отметил Степанов.

По его словам, все расчеты в ресторанах и кафе должны быть до 22:00, чтобы у посетителей было какое-то время еще побыть в заведениях.

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