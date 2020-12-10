На Донбасі збили ворожий безпілотник [ Редактировать ]
Кількість ворожих обстрілів на Донбасі зростає. Там зафіксували вже дев'ять фактів порушення перемир'я.
Неподалік Талаківки та Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів. Для прицілювання використовували безпілотник, його армійці збили.
Сьогодні найманці зі стрілецької зброї вели вогонь поблизу Мар'їнки. Втрат серед військових немає, - повідомили у штабі. Вогню у відповідь не відкривали.
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Біля Водяного окупанти обстріляли українські позиції з гранатомета
Поблизу Водяного окупанти здійснили кілька пострілів з мінометів 120 калібру та гранатометів, на цій самій ділянці противник чотири рази дистанційно мінував позиції Збройних сил
Окупанти дистанційно замінували позиції ЗСУ кількома, забороненими у світі, протипіхотними мінами