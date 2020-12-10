Кабмін посилює карантин в Україні [ Редактировать ]
Кабмін посилює карантин з 8 січня. Не працюватимуть спортивні зали, дискотеки, скасують і масові заходи. Призупинять роботу ринки та навчальні заклади, окрім дитсадків і спецшкіл, а кафе та ресторани працюватимуть на виніс.
Кінотеатрам та музеям працювати дозволять, - якщо там дотримуватимуться соціальної дистанції.
Не закриватимуть банки, аптеки, продуктові магазини, точки продажу засобів гігієни та зв'язку. Також працюватиме транспорт.
За прогнозами уряду, локдаун протримається до 24 січня, утім, його можуть продовжити.
по теме
Уряд таки запровадить жорсткий карантин. Коли саме? І які обмеження чекають на українців?
Про це на годині запитань до Уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Йдеться не про суворий тотальний карантин, який був навесні, а про скоригований з огляду на ситуацію в кожному регіоні
Кабмін визначився і з датами, і з самими обмеженнями - чого чекати українцям на свята?
Стало известно, когда в Украине введут жесткий карантин