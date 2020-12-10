Кабмін посилює карантин з 8 січня. Не працюватимуть спортивні зали, дискотеки, скасують і масові заходи. Призупинять роботу ринки та навчальні заклади, окрім дитсадків і спецшкіл, а кафе та ресторани працюватимуть на виніс.

Кінотеатрам та музеям працювати дозволять, - якщо там дотримуватимуться соціальної дистанції.

Не закриватимуть банки, аптеки, продуктові магазини, точки продажу засобів гігієни та зв'язку. Також працюватиме транспорт.

За прогнозами уряду, локдаун протримається до 24 січня, утім, його можуть продовжити.