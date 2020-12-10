У Перу поліцейські врятували від рабства двомісячне ведмежа [ Редактировать ]
У Перу поліцейські врятували двомісячне ведмежа андської породи. Ці тварини - на межі вимирання. Клишоногого незаконно утримував один з тамтешніх мешканців. Чоловіка вже притягнули до відповідальності та виписали штраф. А ведмежа передали ветеринарам. Ті оглянули дитинча та навіть дали йому ім'я - Укуку.
Новою домівкою для нього стане місцевий парк.
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