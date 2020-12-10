Масштабна пожежа сталася напередодні у Полтаві, одна людина загинула. Вогнеборці майже 9 годин гасили полум'я в будівлі колишнього кінотеатру імені Котляревського. Що трапилося?

Загорілася історична будівля Полтавського зібрання. Попередньо спалахнуло на літньому майданчику кафе. А потім вогонь перекинувся на кінотеатр Котляревського.

Очевидці стверджують, перш ніж загорілося - почули вибух. А вже потім побачили вогонь. Стихія стрімко ширилася системою вентиляції. Попри зусилля пожежників, о сьомій ранку завалився дах, а потім і перекриття між першим та другим поверхом.

Анатолій Васько, житель Полтави:

Вибухнуло внизу і ото від вибуху воно пішло нагору. І ото навкруги полум’я пішло.

Відкритий вогонь рятувальники здолали за дві години. Але щоб повністю загасити осередки, знадобилося цілих дев'ять.

Світлана Рибалко, пресофіцер ГУ ДСНС України в Полтавській області:

Вогонь по перекриттю охопив дуже велику територію - близько 150 квадратних метрів. Там дуже багато дерев'яних конструкцій.

Опісля на згарищі знайшли тіло людини. Особу загиблого встановлюють слідчі.

Юрій Сулаєв, речник ГУ Нацполіції у Полтавській області:

Приміщення було зачинене. Тобто, жодний заклад не працював, людей там не було. Тому зараз встановлюємо яким чином потрапила туди та людина.

Згоріла будівля є пам'яткою історії та архітектури і належить ансамблю Круглої Площі. Звели її ще 1810 року. Колись це був будинок Полтавського дворянського зібрання, а потім кінотеатр імені Котляревського.

Кілька років тому приміщення відремонтували та передали в оренду підприємцям - ті прибудували два ресторани. Через що у місті тоді здійнявся скандал.

Оксана Білявська, архітекторка, член ГО "Збережемо Полтаву":

В судовому порядку були визнані ці прибудови незаконними. Орендар був видворений з цієї будівлі. Але до розібрання цих прибудов справа не дійшла.

За фактом пожежі та загибелі людини в поліції відкрили кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки.