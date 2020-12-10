Тести на коронавірус - замість танців і пива. У Німеччині в закладах, які не працюють через карантин, відкривають пункти перевірки на ковід. Зробити швидкий тест на антиген можна в галереях, барах, нічних клубах і розважальних центрах. Як це працює - розкаже Тетяна Логунова.

Адміралпаласт - розважальний комплекс у центрі Берліна. Раніше сюди приходили, аби послухати улюблену музичну групу, подивитися виставу або посміятися з виступу гумористів. Тепер заклад тимчасово перепрофілювали.

Бенджамін Фьокершпергер, керівник центру з тестування на коронавірус:

Ми відкрили тут центр з тестування на коронавірус. Приміщення дуже зручне, багато місця, люди без проблем можуть дотримуватися соціальної дистанції. Тобто, ризик зараження - мінімальний.

Прийти і перевіритися на антиген можна без попереднього запису. Вартість тесту - 40 євро, достовірність - понад 90 відсотків. Результат відомий через пів години.

Аміне Заїд, лікар:

Ми працюємо з тестами, які пройшли сертифікацію у Німеччині. Їх переваги: швидкість і легкість проведення. Для отримання результату не потрібна лабораторія і персонал, який аналізує забраний матеріал.

Центр відкрили спеціально напередодні свят. Щоб трохи розвантажити лікарів, які зазвичай проводять тестування.

Бенджамін Фьокершпергер, керівник центру з тестування на коронавірус:

Я думаю, що якраз напередодні Різдва бажаючих перевіритися на коронавірус побільшає. Ми готуємося до черг.

Черги щодня і у Франкфурті. До бару, де раніше наливали пиво і продавали цигарки. Нещодавно це приміщення винайняв лікар-терапевт, отримав відповідний дозвіл і відкрив пункт тестування на коронавірус.

Георг Зімон, лікар:

Кілька місяців тому мені терміново знадобилася довідка, що я не інфікований. Я оббігав усе місто і ніде не зміг швидко зробити тест і оперативно отримати результат. Навіть в аеропорту. Тож я і подумав: я лікар, наразі - у відпустці по догляду за дитиною. І у мене є кілька вільних годин на день. То чому я не можу сам робити ці тести?

Своїх клієнтів пан Зімон теж перевіряє на антиген. Результат повідомляє протягом 20 хвилин.

Каспар, житель Франкфурта:

Це дуже зручно і практично. Я до завтра маю знати, інфікований я чи ні. І тому вирішив протестуватися саме тут.

Подібні пункти працюють і в інших, закритих на карантин, закладах. Приміром, - галереях, ресторанах і навіть нічних клубах.

Усі центри швидкого тестування дотримуються низки правил. На коронавірус людей перевіряють виключно медичні працівники. Вони ж негайно повідомляють про позитивні результати працівників служб охорони здоров'я. Аби ті слідкували, чи не порушують інфіковані режиму ізоляції.