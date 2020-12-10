У Нацбанку назвали втрати економіки від майбутнього локадуну [ Редактировать ]
Триста мільйонів доларів не дорахується економіка України від січневого локдауну. Так попередньо підрахували в Національному банку. Кажуть, вони співставні з втратами від карантину вихідного дня. І негативний ефект для економіки - у глобальних масштабах буде незначним.
Дмитро Сологуб, заступник голови Нацбанку:
Що до цього карантину і нокдауну, який зараз очікують що він буде в січні. Ну, я вже сказав, що як би лист цих заходів лист цих карантинних обмежень не є, якби, таким дуже жорсткім у порівнянні що ми бачили на весні. І тому за нашими оцінками вони призведуть до втрати близько там 0,2 відсоткових пункту річних ВВП наступного року. Але ж знову таки будемо дивитися як ситуація буде з пандемією розвиватися.
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