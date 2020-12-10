Захопив заручниць і погрожував підірвати банк. У Маріуполі силовикам довелося штурмом звільняти людей. Озброєний ножем та пістолетом зайшов в приміщенні банку - та з коробкою з дротами - і погрожував її підірвати, крім того в нього був ніж та пістолет.

Вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ Корд і журналістів. До філії банку терміново прибули оперативники, перемовники, спецпризначенці, рятувальники та навіть кінологи.

Поліцейські запропонували обміняти заручниць на себе. Однак зловмисник не погодився. Тому силовики пішли на штурм. Чоловіка затримали і роззброїли. Жінок-заручниць - звільнили.

Заручниця, працівниця банку:

Подошел мужчина, все в масках, поэтому я внимания не обратила. Поставил на кассу коробочку какую-то квадратную и показал нож, достал нож. Потом начал угрожать, вызовите мне милицию - я вас сейчас всех взорву, вызовите мне "Корд", вызовите саперов, я не шучу… Ударил в стену. Я переживала, я как бы защищенная, а он начнет сейчас девочкам угрожать.

Іван Шкуропацький, начальник Лівобережного відділення поліції: