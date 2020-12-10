У Маріуполі чоловік взяв у заручники працівників банку [ Редактировать ]
Захопив заручниць і погрожував підірвати банк. У Маріуполі силовикам довелося штурмом звільняти людей. Озброєний ножем та пістолетом зайшов в приміщенні банку - та з коробкою з дротами - і погрожував її підірвати, крім того в нього був ніж та пістолет.
Вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ Корд і журналістів. До філії банку терміново прибули оперативники, перемовники, спецпризначенці, рятувальники та навіть кінологи.
Поліцейські запропонували обміняти заручниць на себе. Однак зловмисник не погодився. Тому силовики пішли на штурм. Чоловіка затримали і роззброїли. Жінок-заручниць - звільнили.
Заручниця, працівниця банку:
Подошел мужчина, все в масках, поэтому я внимания не обратила. Поставил на кассу коробочку какую-то квадратную и показал нож, достал нож. Потом начал угрожать, вызовите мне милицию - я вас сейчас всех взорву, вызовите мне "Корд", вызовите саперов, я не шучу… Ударил в стену. Я переживала, я как бы защищенная, а он начнет сейчас девочкам угрожать.
Іван Шкуропацький, начальник Лівобережного відділення поліції:
Злочинця даного затримано, роззброєно, звільнено заручників, ніхто з громадянських не постраждав.
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