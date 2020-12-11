Центр для тяжких ковідних хворих готують до відкриття у Черкасах. Його створення почалось із гучного скандалу - на шпиталь вирішили перетворити один із міських пологових будинків.

Наскільки успішно акушери та гінекологи лікуватимуть пневмонії?

Будь ласка, далі у нас знаходиться "брудна зона".

Так починається звичайна зміна у звичайному "ковідному" відділенні Черкаської інфекційної лікарні. Та для двох медиків цієї групи - тут усе незвичне.

Что-то у вас назначений больше, чем в реанимации. Я посмотрела в реанимации - то там меньше. - Тому що у нас хворі лежать "середні".

Тетяна Петрів майже 30 років пропрацювала медсестрою у пологовому будинку №2. Після його перепрофілювання на "ковідний" центр вирішила залишитись у стінах рідної лікарні. Тепер вона працюватиме в реанімації. Щоб допомогти таким медикам швидше опанувати нові навички - для них організували практичне навчання в інфекційній лікарні.

Тетяна Петрів, медсестра-анестезіолог Черкаського пологового будинку:

Шла борьба, надо-не надо, и что правильно! И когда я приняла решение, что иду в "ковидный центр" - все отлично, все будет хорошо.

Наразі з пологового будинку у "ковідний" центр зголосились перейти до півсотні медиків - переважно медсестри і санітари. По черзі новобранці проходять навчання на базі інфекційної лікарні. Та якщо обов'язки молодшого і середнього медперсоналу залишаться майже незмінними, то лікарям перевчитися буде складніше.

Надія Погоріла, - виконувачка обов'язків старшої медичної сестри інфекційного відділення:

Думаю, що нелегко - особливо анестезистам, як і лікарям також - дуже багато нової інформації і нові протоколи.

Буквально за місяць в пологовому відреставрували аварійну систему живлення та обладнали мережу централізованої подачі кисню. Для запуску першого та четвертого поверхів - центру бракує деталей кисневого обладнання. Та якщо їх обіцяють привезти наступного тижня, то працівників - гостро не вистачає.

Всеволод Кульчиковський,директор департаменту охорони здоров'я Черкаської міськради:

Як мінімум, ще три бригади, і в кожній бригаді 3 лікарі і 9 середнього і молодшого персоналу. Я думаю, що до того часу, поки ми відкриємо ці ліжка і бригади будуть скомпоновані.

Перших пацієнтів Черкаський "ковідний" центр зможе прийняти не раніше січня. Медики кажуть: вірус наразі дав їм невеличку фору, щоб підготувати заклад - за останні кілька днів рівень захворюваності в Черкасах дещо знизився.