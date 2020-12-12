В Иране повесили журналиста [ Редактировать ]
В Иране ,12 декабря, казнили журналиста, руководителя новостного портала AmadNews Рухолла Зама повесили по решению суда. Его обвинили в использовании приложения Telegram для "разжигания инакомыслия". Передает Mehr News.
Стоит отметить, что накануне к длительному заключению приговорили звезду "Инстаграма", которая использовала грим и фоторедактор, чтобы походить на жертву пластических операций.
Иран обвиняет портал в разжигании протестов в стране в 2017-2018 годах. В конце июня Зама приговорили к смертной казни за "разжигание насилия" во время антиправительственных протестов 2017 года.
Зам жил и работал в изгнании в Париже, но его заманили в Иран в октябре 2019 года, где арестовали. Его обвинили в "актах против внутренней и внешней безопасности страны", распространении фейковых новостей и содействии в "разрушении экономической системы" Ирана с 2016 года, а также в шпионаже в пользу разведслужб Франции, США и Израиля.
Позже журналист в телеэфире извинился за свою деятельность.
Стоит отметить, что о том, как именно был арестован Зам, проживавший в изгнании во Франции - неизвестно. По некоторым данным, он был задержан после того, как приехал в Ирак в прошлом году.
Как ранее сообщалось, президент Ирана официально обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика, Израиль отказался комментировать убийство ученого.
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