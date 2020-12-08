В Кропивницком коронавирус "убил" школьницу из-за беспечности родителей [ Редактировать ]
В городе Кропивницкий 14-летняя школьница умерла от коронавируса в связи с тем, что ее родители отказались от помещения ребенка в стационар. Об этом сообщают местные СМИ.
Ребенку стала плохо, поэтому родители вызвали бригаду медиков, которые поставили школьнице диагноз, после чего те наотрез отказались от госпитализации.
Это действительно трагедия.1 декабря ночью к ребенку вызвали скорую. Предварительный диагноз - краснуха под вопросом. Медики предложили госпитализировать ребенка, мать отказалась, есть соответствующая запись об этом. 2 декабря педиатр по телефону предлагал родителям прийти на обследование ребенка в стационаре. Реакции не было.
Отмечается, что через сутки девочка умерла. Только судмедэксперт в ходе вскрытия смог поставить ребенку правильный диагноз.
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Кроме того, под Львовом обесточивание больницы "убило" пациентов. Полиция начала уголовное производство в отношении руководства медучреждения.
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