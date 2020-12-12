А от чи забезпечить уряд обіцяними компенсаціями підприємців - питання теж відкрите. Отримати по 8 тисяч анонсованих гривень бізнес має до 21 грудня. В іншому разі - гроші повернуться в бюджет.

От тільки як це зробити бізнесу - механізм не прописаний. У додатку "Дія" досі не створили відповідного профілю. Більше розкаже Юлія Жешко.

Встигнути отримати гроші під ялинку. Така не проста задача постала перед підприємцями. І мова тут не про щорічний дохід, а про компенсації. Уряд обіцяє виплатити їх уже за десять днів до Нового року.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Попри те, що минулого тижня ВР ухвалила законодавчі акти щодо підтримки бізнесу і підприємців, і найманих працівників на час вимушеного локдауну - підприємці ще не отримали ці виплати. У зв'язку з тим, що багато питань - порядок подання заяви, до кого звертатися та порядок надання допомоги мали б бути вирішені у підзаконних актах і постановах Кабміну. А станом на п'ятницю - такі акти ще не оприлюднені.

Держава пропонує бізнесу три форми підтримки. Перша стосується ФОПів, найманих працівників та юридичних осіб. Такі категорії мають звернутися по компенсації через державний портал "Дія". І у разі відповідності ряду вимог - їх чекає схвальна відповідь. Ніби то, усе зрозуміло. От тільки перелік таких вимог не відомий досі.

Андрій Дорошин, власник мережі магазинів мультибрендового одягу:

Я проверял сегодня, 12 декабря - что есть в этом приложении "Дія". Я не нашел списка кодов и видов предпринимательской деятельности, о которых говорилось в других источниках. А другие источники не являются официальными. А в приложении "Дія" такой страницы пока вообще не существует.

Станіслав Устинов, керівний партнер столичної мережі кав'ярень:

Ми поки не мали змоги - ані податися, ані отримати. На час карантину вихідного дня було заборонено надавати послуги всередині наших кав'ярень. І відповідно, це сказалося на тому, що кількість клієнтів було меншою.

Друга форма підтримки - виплати роботодавцям за "простоювання" найманих працівників. Така установа може отримати до 8 тис. грн через центр зайнятості. І останній, третій вид підтримки, передбачає компенсації за виплати єдиного соціального внеску за найманих працівників.

У такому разі підприємство повинно мати позитивну історію. А сума виплат дорівнюватиме середній сумі ЄСВ, сплаченого за 10 місяців. За словами підприємців, в умовах карантину кожен із запропонованих варіантів - рятівний. Однак, отримати допомогу в призначені Кабміном строки, тобто з 14 по 21 грудня, вважають, не можливо.

Андрій Дорошин, власник мережі магазинів мультибрендового одягу:

Конечно, компенсации этой не достаточно, но и бюджетных средств не достаточно. Мы хотели бы расчитывать на большее, но я отчетливо понимаю, что вряд ли это произойдет. И таких сжатых сроков может не хватить даже на то, чтобы получить эти скудные средства.

Станіслав Устинов, керівний партнер столичної мережі кав'ярень:

З позитивного, що зробив уряд - знижки на оренду приміщень. Але така допомога досить не гнучка. Тобто, надходить дуже пізно, або взагалі не надходить.

Підприємці запевняють: в середньому за час карантину "вихідного дня", бізнес "просів" на 30%. І вісім тисяч гривень, звісно, збитків не покриють. Але бізнес усе-таки сподівається, що допомога буде хоча б оперативною.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Від влади ми чуємо, що вони виплачуватимуть ці виплати уже з понеділка. З 14 грудня. Але я не думаю, що так станеться. Тому що лише в понеділок будуть створені профілі на порталі Дія. Тобто лише тоді підприємці почнуть звертатися. Певний час будуть обробляти цю інформацію. Щоб люди отримали компенсацію до 20 грудня, уряд має здійснювати вже широку роз'яснювальну кампанію, надавати інфографіку, комунікувати.

Експерти радять чиновникам провести хоча б роз'яснювальну кампанію: куди звертатися по допомогу та який мінімальний пакет документів мати при собі.