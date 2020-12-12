В Днепре строительный кран раздавил водителя бетономешалки (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В Днепре на территории строительной площадки строительный кран упал на бетономешалку MAN. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Водитель бетономешалки погиб на месте - его просто раздавило в кабине.
Трагедия произошла в Индустриальном районе, на улице Березинской.
Чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось ждать подъемный кран, поскольку без него поднять рухнувшую конструкцию оказалось невозможно.
Причина падения крана устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Одессе автокран протаранил стрелой маршрутку, к счастью обошлось без жертв.
Напомним, что во Франции 300-килограммового мужчину вытащили из квартиры с помощью крана, чтобы доставить к врачу.
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