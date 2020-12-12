В Днепре на территории строительной площадки строительный кран упал на бетономешалку MAN. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Водитель бетономешалки погиб на месте - его просто раздавило в кабине.

Трагедия произошла в Индустриальном районе, на улице Березинской.

Чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось ждать подъемный кран, поскольку без него поднять рухнувшую конструкцию оказалось невозможно.

Причина падения крана устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Одессе автокран протаранил стрелой маршрутку, к счастью обошлось без жертв.

Напомним, что во Франции 300-килограммового мужчину вытащили из квартиры с помощью крана, чтобы доставить к врачу.