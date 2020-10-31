В Киеве упал строительный кран: раздавлен автомобиль, перекрыта улица (фото) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Киеве на улице Мишуги в районе метро "Позняки" рухнул строительный кран. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Обошлось без пострадавших, но стрела автокрана раздавила припаркованный на проезжей части автомобиль Mitsubishi.
Движение транспорта по улице Мишуги полностью перекрыто. К инциденту могло привести нарушение техники безопасности на стройке.
Ранее сообщалось, что в Киеве строитель упал с 8 этажа и остался жив.
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