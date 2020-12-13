Вакцинація не гарантує уникнення третьої хвилі коронавірусу,- попередили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Дотримуватися дистанції, носити маски, мити ретельно руки доведеться ще довгий час.

Та й не в усіх країнах достатня кількість людей готова зробити ін'єкцію, щоб сформувався груповий імунітет. Де і чому щеплення бояться найбільше

"Це початок кінця пандемії, світло в кінці тунелю, надія", - з такими заголовками цього тижня виходили західні ЗМІ. Велика Британія, Канада, а тепер ще й США - розпочали довгоочікувану вакцинацію проти коронавірусу.

Незабаром це саме зроблять і в Євросоюзі - у всіх без винятку країнах одночасно, вирішили лідери на саміті в Брюсселі.

Ангела Меркель, Федеральна канцлерка Німеччини:

Дуже важливо, щоб доставка вакцини була скоординованою, щоб усі країни-члени отримали її одночасно. Чи станеться це у ту саму годину в усіх 27 державах, і чи буде введено голку в ту саму секунду - не обіцяю. Але ми хочемо зробити це дуже скоординовано і показати, що всі мають однаковий доступ.

Орієнтовних дат німецька канцлерка не назвала, але кілька країн уже заявляли про вакцинацію на початку січня. Усі чекають схвалення від Європейської медичної агенції. Та й Світова Організація Охорони Здоров'я теж ще не зробила своїх висновків. Рішення, чи давати дозвіл на екстрене використання вакцин від Pfizer, Moderna та AstraZeneca там обіцяють оголосити в найближчі тижні. Водночас попереджають: сподіватися, що вже навесні можна буде ходити без масок - не варто.

Маргарет Гарріс, речниця ВООЗ:

Вакцини - це чудові засоби, вони дуже допоможуть. Але ефект від щеплення, що має забезпечити певний імунний бар'єр, досі далекий.

Щоб сформувався груповий імунітет, необхідно вакцинувати 60-70% населення. А за соціологічними опитуваннями, зробленими в листопаді, не в кожній європейській країні стільки громадян готові на щеплення.

Ізабель, пенсіонерка, професорка з Брюсселя:

Мене дивує, як швидко провели дослідження у Великій Британії, коли інші країни, безсумнівно, мають дуже вимогливий підхід. Якби я була англійкою, я б трохи хвилювалася.

Шона Бенгаюн, паризька студентка:

Не думаю, що я робитиму щеплення. У мене не має повної довіри, дослідження були зроблені надто швидко, не відомо, на скільки вони надійні. Я зачекаю.

Франція попереду за кількістю скептиків - тут готова підставити плече під укол лише половина населення. Хоча, це не дивно, бо країна завжди лідирувала в ЄС за числом противників вакцинації. В Італії та Іспанії готові отримати щеплення від коронавірусу 64% опитаних. У Великій Британії - майже 80. І часом європейці дивляться на британців, як на ошуканих політиками.

Скажімо так: містер Джонсон намагається сказати, мовляв, подивіться, вихід з ЄС має реальні переваги, ми почали робити щеплення швидше на 2 місяці. Але це палиця на два кінці. Усе може скінчитися погано, а може й добре. Ми дізнаємося лише через два роки. Тільки тоді зрозуміємо, хто мав рацію.

Тим часом у ВООЗ оприлюднили свіжу статистику захворювань: за останні шість тижнів смертність від коронавірусу зросла на 60%.