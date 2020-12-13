Ліжко-фонд для ковідних хворих збільшать у Чернігові. Там у обласній лікарні - відділення заповнене майже на 100 відсотків. Загалом, за завантаженістю Чернігівщина - друга серед усіх областей.

В обласній лікарні Чернігова, для ковідних пацієнтів відвели два поверхи. Поділили на зони: зелену - з більш легкими пацієнтами, і червону - для людей із важкою формою коронавірусу. Загалом тут 55 ліжок. Хворих на ковід уже майже пів сотні.

Ігор Кузін, завідувач соматичного відділення Чернігівської обласної лікарні:

Це було терапевтичне відділення. Але коли стала потреба розгортати ліжка для ковідних хворих, було прийнято рішення розгорнути тут.

Відділення для ковідних пацієнтів тут, незабаром мають розширити. Як й у інших опорних лікарнях області, звітують чиновники. Зараз шпиталі на Чернігівщині заповнені на 65 відсотків. Гірша ситуація з кисневими апаратами.

Анна Коваленко, голова Чернігівської ОДА:

У нас фактично існує 1006 ліжок, з яких обладнано киснем лише 399 точок. Це, насправді, не так багато. МОЗ ставить перед нами задачі досить амбітні. Логіка така, що нам необхідно найближчим часом розгорнути 2720 ліжок.

Зараз Чернігівщина серед аутсайдерів за кількістю тих, хто від ковіду вилікувався: з майже 22 тисяч тих, то захворів, одужали менше як половина.

Людмила, жителька Прилук:

Тут така нагнітаюча обстановка. Скільки людей лежить! Це дуже страшне. Треба берегтися, як тільки можна.

Світлана, жителька Прилук:

Знайомі є - ті, що хворіють, ті, що перехворіли. Є ті, хто перевіряється. По різному. Бережемося. У порівнянні з іншими містами, ми більше дотримуємося карантинних вимог.

У Прилуках і справді карантинних вимог жителі намагаються дотримуватися - люди у масках навіть на вулиці. За час перебування у місті ми не помітили жодного водія маршрутки або автобуса, який би керував транспортним засобом з неправильно вдягненою маскою, або без неї.

Катерина, жителька Прилук:

Дуже позитивно. І стараємось носити, особливо у спілкуванні. Є така газета - "Прилучаночка", ми її виписуємо - і там надрукували номери мобілок усіх дільничних (лікарів - ред).

Валентина, жителька Прилук:

Є люди, хворіють, звісно. Але тут багато і такої, вірусної інфекції. По магазинах усе чітко - люди дотримуються. Маски, думаю, нині можна носити. Річ у тому, що мало хто дотримується таких різких обмежень. Мабуть, того, що люди вже звикли до цього до всього. Але, я думаю, що це на совісті кожної людини.

Зараз Чернігівщина на 6 місці серед усіх областей за індикаторними показниками - у розрахунку на 100 тис. населення тут хворіють 647 людей.