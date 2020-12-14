Международной команде криптографов удалось успешно взломать закодированное сообщение от серийного убийцы Зодиака, которое оставалось загадкой более полувека, сообщает San Francisco Chronicle.

Зодиак (Zodiac) — это псевдоним серийного убийцы, действовавшего в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Его жертвами стали по меньшей мере пять человек. Личность преступника до сих пор не установлена.

Каждый раз после убийств маньяк присылал в местные газеты язвительные письменные сообщения. К некоторым письмам были приложены четыре криптограммы, в которых убийца зашифровал сведения о себе. Ранее удалось расшифровать только три криптограммы, а четвертая оставалась неразгаданной.

Несмотря на успех операции, послание, к сожалению, не предоставило никаких зацепок, которые указывали бы на личность маньяка.

Последнее зашифрованное письмо было отправлено в газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года, и было известно в сообществе криптографов как Z-340 из-за того, что оно состояло из 340 символов.

Несмотря на все усилия как любителей, так и профессиональных криптографов и правоохранительных органов, до недавнего времени содержание головоломки оставалось загадкой.

Инженер-программист Дэвид Оранчак возился с этой головоломкой с 2006 года. Оранчак вместе с математиком Сэмом Блейком использовали часть программного обеспечения для взлома кодов под названием AZdecrypt после того, как Блейк заинтересовался транспозиционными шифрами.

Теория заключалась в том, что, возможно, убийца Зодиак переставил символы в сообщении на основе набора правил, что усложнило разгадку. Они оказались правы.

Зашифрованное сообщение содержало следующий текст:

"Я надеюсь, вы получаете много удовольствия, пытаясь пойти меня Я был на ТВ-шоу Которые рассказывали обо мне Газовая камера не бойся Она отправит меня скоро в Рай Потому что у меня сейчас достаточно рабов для работы Где каждый не получит ничего, когда достигнет Рая Чтобы они боялись смерти Я не боюсь, потому что я знаю, что моя новая жизнь Будет легкой в райской смерти".

Решение было отправлено в ФБР, которое проверило шифр в конце прошлой недели и подтвердило подлинность расшифровки.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие самые опасные знаки зодиака по версии ФБР. Также мы рассказывали, какие знаки зодиака склонны к убийствам.