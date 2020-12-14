Шифр загадочного маньяка Зодиака расшифровали спустя полвека [ Редактировать ]
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Международной команде криптографов удалось успешно взломать закодированное сообщение от серийного убийцы Зодиака, которое оставалось загадкой более полувека, сообщает San Francisco Chronicle.
Зодиак (Zodiac) — это псевдоним серийного убийцы, действовавшего в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Его жертвами стали по меньшей мере пять человек. Личность преступника до сих пор не установлена.
Каждый раз после убийств маньяк присылал в местные газеты язвительные письменные сообщения. К некоторым письмам были приложены четыре криптограммы, в которых убийца зашифровал сведения о себе. Ранее удалось расшифровать только три криптограммы, а четвертая оставалась неразгаданной.
Несмотря на успех операции, послание, к сожалению, не предоставило никаких зацепок, которые указывали бы на личность маньяка.
Последнее зашифрованное письмо было отправлено в газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года, и было известно в сообществе криптографов как Z-340 из-за того, что оно состояло из 340 символов.
Несмотря на все усилия как любителей, так и профессиональных криптографов и правоохранительных органов, до недавнего времени содержание головоломки оставалось загадкой.
Инженер-программист Дэвид Оранчак возился с этой головоломкой с 2006 года. Оранчак вместе с математиком Сэмом Блейком использовали часть программного обеспечения для взлома кодов под названием AZdecrypt после того, как Блейк заинтересовался транспозиционными шифрами.
Теория заключалась в том, что, возможно, убийца Зодиак переставил символы в сообщении на основе набора правил, что усложнило разгадку. Они оказались правы.
Зашифрованное сообщение содержало следующий текст:
"Я надеюсь, вы получаете много удовольствия, пытаясь пойти меня
Я был на ТВ-шоу
Которые рассказывали обо мне
Газовая камера не бойся
Она отправит меня скоро в Рай
Потому что у меня сейчас достаточно рабов для работы
Где каждый не получит ничего, когда достигнет Рая
Чтобы они боялись смерти
Я не боюсь, потому что я знаю, что моя новая жизнь
Будет легкой в райской смерти".
Решение было отправлено в ФБР, которое проверило шифр в конце прошлой недели и подтвердило подлинность расшифровки.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие самые опасные знаки зодиака по версии ФБР. Также мы рассказывали, какие знаки зодиака склонны к убийствам.
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