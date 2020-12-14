Армія родичів легендарного футболіста Дієго Марадони почала війну за його гроші. Що лишив по собі зірковий гравець і хто претендує на спадок? Дивімося далі.

На цих архівних, потертих часом кадрах, Дієго Марадона співає та розважається зі своїми родичами. Людей довкола чимало, усі щасливі. Мине трохи більше як 10 років і зафільмовані тут люди стануть на стежку війни за спадок легендарного футболіста.

Принаймні, такі дані має британська газета "Сан". Не встигла Аргентина оговтатися після всенародного прощання з героєм, як рідня взялася за "юридичну зброю". З'ясувалося, зірка футболу не лишив заповіту.

Боротьба за гроші Марадони буде не просто жорсткою - це буде не менш видовищно за Кубок світу.

І ось чому. Статки футболіста оцінюють у 37 мільйонів фунтів. Це як готівка, що зберігається у банках Швейцарії, Дубаю та Буенос-Айреса, так і нерухомість у різних куточках світу, а ще - добірний автопарк. Після завершення футбольної кар'єри, Марадона співпрацював зі світовими брендами, рекламував спортивний одяг і газовані напої.

Дієго Марадона, футболіст (архів):

Гроші, мільйони - це все само собою приходить, але вже пізніше. Що важливо - насолоджуватися футболом. Не буде успіху, якщо немає радості від гри.

За даними мас-медіа, заробітки дозволяли спортсменові щомісяця витрачати на родичів по 100 тисяч євро. Його коштом жили близько пів сотні сімей, як в Аргентині, так і за кордоном.

Дієго Марадона, футболіст (архів):

Зараз у мене дуже добрі стосунки з моїми доньками, батьками, колегами та друзями. Це - все, про що я можу просити в Бога.

Тепер усі ці люди залишилися без фінансової підтримки. Та найбільше ситуація зачепила кровних родичів. У черзі на частку від спадку - 16 людей. Серед них п'ятеро законних дітей і четверо - сестер футболіста.

Мартін Аполо, футбольний юрист:

Колишня дружина не має права на спадок, бо вони розлучилися. А інших публічних заяв про нове одруження Марадони не було. Отож, ніхто не має більших прав, ніж п'ятеро його визнаних дітей, які носять його прізвище.

Заявили свою претензію на статки футболіста і семеро його дітей, народжених поза шлюбом. Деяких із них спортсмен жодного разу не бачив. За аргентинськими законами, у разі відсутності заповіту, абсолютно всі нащадки померлого мають отримати рівні частки. Невизнаним для цього треба довести кревність.