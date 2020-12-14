Бюджет-2021: Дмитро Разумков закликав депутатів розглянути головний кошторис України [ Редактировать ]
Тиждень з гаслом "Бюджет-2021". Уже завтра народні депутати візьмуться за розгляд головного кошторису держави на наступний рік. І хоча з термінами парламентарі вже спізнилися (адже схвалити бюджет мали ще першого грудня), спікер закликав обранців не допустити традиційної "бюджетної ночі".
До документа понад 2 тисячі поправок, і зазвичай розгляд розтягується на кілька днів. Та схоже, що нардепам таки вдалось домовитися, адже Дмитро Разумков упевнений, що фінальне голосування відбудеться вже завтра.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Кошторис Верховної Ради України - це бюджет. Ми сьогодні поспілкувалися з усіма представниками фракцій та груп, я бачу конструктив у підходах, я сподіваюся, що до завтра він не зміниться і всі будуть готові плідно попрацювати над цим документом.
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