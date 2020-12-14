В понедельник, 14 декабря, в 73 года умер французский футбольный тренер Жерар Улье. Он известен обществу, как бывший главный тренер в английском "Ливерпуле".

За три недели до своей смерти специалист перенес операцию на аорте. Мужчина скончался в собственном доме.

Улье не работал в качестве тренера с 2011 года.

Будучи тренером "Ливерпуля", Улье привел команду к победе в Кубке и Суперкубке УЕФА, Кубке Англии. Также на его счету серебро чемпионата Англии.

Улье известен по работе в "Пари Сен-Жермен", "Лион", а также "Астон Вилле". Также в его послужном списке значится работа в сборной Франции.

В 2002 году Улье был удостоен ордена Почетного легиона за вклад в развитие футбола во Франции. Заслуги тренера отметили и в Великобритании: 2003 году Улье наградили орденом Британской империи.

Ранее сообщалось, что в честь Марадоны переименовали стадион "Наполи".

Напомним, Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Экс-игрок "Наполи" умер из-за остановки сердца. Марадону похоронили рядом с матерью. На церемонию прощания с ним в Буэнос-Айресе пришли сотни тысяч человек.

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