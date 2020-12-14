Зіпсоване Різдво. Одразу кілька країн Європи на свята вирішили посилити карантин. Додаткові обмеження запроваджують в Італії, Данії, Литві та Іспанії. А Німеччина взагалі переходить у режим суворого локдауну - при чому, повного й негайного.

Рішення ухвалили в екстреному порядку. Що чекає на німців у найближчі три тижні?

Різдво і Новий рік німці святкуватимуть у режимі жорсткого локдауну. - цю невтішну новину канцлерка Ангела Меркель повідомила після термінової наради з прем'єрами всіх земель. Понад 20 тисяч нових хворих щодоби - це сигнал: більше зволікати не можна.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Часткового локдауну, який ми запровадили на початку листопада, виявилося недостатньо. Так, на деякий час нам вдалося уповільнити зростання кількості хворих і стабілізувати ситуацію. Однак статистика останніх днів свідчить, що показники знову зростають. Помирає багато людей. Наша система охорони здоров'я перевантажена.

Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:

Якщо ми не діятимемо, Німеччина стане проблемною дитиною Європи. Що три хвилини в країні від коронавірусу помирає одна людина. І за кожним числом у цій страшній статистиці стоять люди, родини, які теж хотіли зустріти Різдво і Новий рік.

Жорсткий карантин почне діяти вже в середу і триватиме до 10 січня. Закриють майже все: школи, дитсадки, перукарні, ресторани, салони краси та магазини. Як і навесні, під час першої хвилі епідемії, працюватимуть лише продовольчі супермаркети, аптеки, банки, поштові відділення та заправки.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Ці заходи торкнуться багатьох сфер життя. Людям доведеться ще більше обмежити свої соціальні контакти. Я хочу подякувати всім, хто до цього часу дотримувався правил. І попросити кожного: уникайте зайвих зустрічей. Допоможіть нашій системі охорони здоров'я витримати цю хвилю.

У режимі локдауну німці святкуватимуть своє найголовніше свято - Різдво. Уряд дозволив людям цього дня запросити в гості кількох найближчих родичів. Але за однієї умови.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Я прошу всіх, хто святкуватиме Різдво з родичами, які мешкають окремо: за тиждень до зустрічі відмовтеся від соціальних контактів. Проведіть такий собі запобіжний тиждень.

Франк-Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини:

Ми не безсилі перед вірусом. Усе залежить від наших дій. Відсвяткувати - можна й згодом. Адже пізніше наші родичі і друзі так само радітимуть подарункам. А наразі важливо - зберегти здоров'я і захистити життя.

На Різдво можна буде й сходити до церкви. У масці, дотримуючись соціальної дистанції.

А от новорічні свята минуть тихо. Уряд заборонив масові зібрання та гучні вечірки. Зустріти 2021 рік разом дозволяють не більше ніж уп'ятьох. А ще напередодні Нового року під забороною буде продаж піротехніки. Щоб у людей не було спокуси зібратися великою компанією і запускати феєрверки.

Міністр охорони здоров'я Німеччини публічно звернувся до Європейської агенції з лікарських засобів, яка повинна надати дозвіл на використання першої вакцини від коронавірусу на території Євросоюзу. У дописі в соцмережах Єнс Шпан попросив фахівців організації пришвидшити процес сертифікації препарату. Очікують, що відповідне рішення ухвалять не пізніше ніж 29 грудня.