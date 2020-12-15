Всемирная организация здравоохранения призывает людей использовать средства индивидуальной защиты после получения прививки против коронавируса.

Достоверно известно, что препарат способен защитить от развития тяжелых осложнений в легких, но полное избежание инфицирования COVID-19 все еще остается под вопросом.

Отмечается, что вакцина способна предотвратить массовые вспышки заболеваемости, но пока ей не удастся остановить распространения коронавирусной инфекции. К тому же, вакцинированные должны соблюдать правила личной гигиены.

Читайте также, стало известно, кому кому нельзя прививаться против COVID-19. Противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.

Кроме того, медики заявили о масштабной проблеме во время начала всемирной вакцинации от коронавирусной инфекции. Исследование провели британские медики.

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