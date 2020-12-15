Німеччина залишиться на карантині через COVID-19 до весни [ Редактировать ]
До нормального життя німці зможуть повернутися лише восени наступного року. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За її словами, зима стане складним періодом у боротьбі з COVID-19. До кінця літа - в країні хочуть вакцинувати майже 60 відсотків населення.
Саме після цього, вважає Меркель, ситуація з поширенням вірусу почне стабілізуватися. Наступний навчальний рік у Німеччині планують розпочати першого жовтня.
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