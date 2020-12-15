До нормального життя німці зможуть повернутися лише восени наступного року

До нормального життя німці зможуть повернутися лише восени наступного року. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За її словами, зима стане складним періодом у боротьбі з COVID-19. До кінця літа - в країні хочуть вакцинувати майже 60 відсотків населення.

Саме після цього, вважає Меркель, ситуація з поширенням вірусу почне стабілізуватися. Наступний навчальний рік у Німеччині планують розпочати першого жовтня.