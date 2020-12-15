Найсмертоносніший місяць за останні сто років. У Швеції цього листопада зафіксували найбільшу кількість летальних випадків із часів епідемії іспанки. Понад 8 тисяч людей. І частина з них - померли від COVID-19. Зазначу, Швеція - обрала свій шлях боротьби з пандемією коронавірусу.

Країна не запроваджувала жорсткого карантину. Там зробили ставку на формування колективного імунітету. Однак зараз переглядають стратегію і таки посилюють карантин.