У Швеції зафіксували найсмертоносніший місяць за останні сто років [ Редактировать ]
Найсмертоносніший місяць за останні сто років. У Швеції цього листопада зафіксували найбільшу кількість летальних випадків із часів епідемії іспанки. Понад 8 тисяч людей. І частина з них - померли від COVID-19. Зазначу, Швеція - обрала свій шлях боротьби з пандемією коронавірусу.
Країна не запроваджувала жорсткого карантину. Там зробили ставку на формування колективного імунітету. Однак зараз переглядають стратегію і таки посилюють карантин.
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