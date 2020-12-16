В Раде готовятся назначить министра образования. На эту должность претендует Сергей Шкарлет, который возглавляет ведомство в статусе исполняющего обязанности с июня текущего года. В его поддержку выступили ректора, педагоги, а также представители различных ассоциаций в сфере образования. В то же время против Шкарлета активизировалась фракция "Голос" и различные ОО, живущие за счет грантов.

Несмотря на попытки дисскредатции и.о. министра со стороны отдельных политиков и общественников, педагогическое сообщество продолжает настаивать на поддержке Шкарлета. Своими аргументами на этот счет поделился доктор экономических наук, профессор, ректор Полтавского НТУ Владимир Онищенко.

"Я хочу сказать, что Шкарлет очень профессионально выполняет свои функции, четко, конструктивно и по-деловому разбираясь в ситуации. Он очень приятный человек, знает полностью систему высшего образования, систему учебных заведений на уровне лицеев и гимназий, профильных лицеев. Это очень важно. Чувствуется система непрерывного обучения и анализ на всех этапах. Он очень контактный и конструктивный" , - сказал он.

Онищенко признался, что разделяет виденье Шкарлета на развитие системы высшего образования в стране.

"Абсолютно верно все. Это и сохранение ВНО, и изучение английского языка. Целиком и полностью разделяю его мнение относительно видения системы развития высшего образования на сегодняшний день в Украине", - сказал он.

Ректор отметил, что за время работы Шкарлета в МОН, он никогда не получал отказов в необходимости решения важных вопросов.

Проблемные вопросы решаются быстро. Ни разу когда я звонил в приемную и говорил, что есть необходимость встретиться по производственным вопросам - четко было назначено время конструктивного разговора. Снимается вопрос и даются указания и рекомендации. Оперативность в работе 5 из 5.

"Я за 17 лет своей работы видел много, так были хорошие министры четко выполняли свои функции, а здесь когда т в о и человек так себя отдает этому делу, то очень приятно когда видишь профессиональную человека на своем месте. И безусловно мое мнение как председателя Совета ректоров Полтавского региона хотелось бы чтобы ВР как можно скорее назначил на должность министра профессионального человека, который бы обеспечивал дальнейшее развитие системы образования в Украине в целом", - подытожил Онищенко.

Уточним, что фракция "Слуга народа" вчера заслушала стратегию работы, предлагаемую Шкарлетом и поддержала ее.



"Поддержка была, поскольку он презентовал стратегию развития министерств по разным направлениям реформирования отрасли образования. Это и высшее образование, и профессионально-техническое, и так далее. Фракция его заслушала и поддержала, хорошо восприняла. Он (Шкарлет, -ред) ответил на все уточняющие вопросы", - рассказал в комментарии "ДС" депутат Александр Качура, присутствующий на заседании фракции.