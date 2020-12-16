Диалог с Россией важен и нужен для построения дальнейшей стратегии действий. Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, своим мнением он поделился на конференции "Дипломатия-2021".

Однако, по его словам, украинское общество не готово к этому.

Он считает, что Украине не убежать от географии и украинцам нужно это понимать.

В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с расширением Россией перечня лиц, которые подпадают под персональные санкции, и в отношении которых российское правительство вводит "специальные экономические меры".

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Также мы писали о том, что Кулеба назвал 5 приоритетов Крымской платформы.

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