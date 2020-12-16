Немає грошей - немає ліків: аптеки Прикарпаття припинили безоплатну видачу інсуліну [ Редактировать ]
Немає грошей - немає ліків. У Калуші на Прикарпатті аптеки припинили безоплатну видачу інсуліну. Причина - мільйонні борги.
Звідки вони взялися? І як пацієнти обходяться без життєво важливих препаратів?
До цієї аптеки в місті Калуш пані Ірина навідується щомісяця. Уже кілька років її мати - на інсуліні. Та цього разу їде без ліків.
Ірина, жителька села Пійло:
Ми постійно брали безкоштовно по рецепту. Сказали, що немає фінансування, закінчилися гроші, а в борг вони не дають.
Аби знайти хоч один флакончик, довелося шукати в іншій аптеці. На весь Калуш - лише чотири заклади видають інсулін безкоштовно.
Ірина, жителька села Пійло:
Це - інсулін, один флакон, який потрібний для моєї мами, щоб вона прожила хоча б місяць. Щомісяця ми беремо рецепт і нам видають інсулін.
Проблема з безкоштовним інсуліном за держпрограмою і справді є, - кажуть у Калуській ОТГ. Усе - через борги перед аптеками, які виникли тому, що держава не дофінансувала закупівлі. Цьогоріч громада отримала майже вдвічі менше за необхідне.
Надія Гуш, заступник міського голови Калуської ОТГ:
З державного бюджету має покриватися повністю вартість інсулінів для людей. Але держава не виконує свої зобов'язання. На даний час нам аптеки дали звіт, що на перше грудня у нас борг по аптеках мільйон п'ятсот.
Поки що міська влада пообіцяла аптекам виділити мільйон гривень зі свого бюджету.
Уляна Филипчук, завідувачка мережі аптек:
Був період часу, що була велика заборгованість, що ми не відпускали інсулін. З червня місяця ми не відпускали до жовтня місяця.
Ще два з половиною мільйони, - кажуть у міській раді, - виділили аптекам раніше. Частина перекрила торішній борг. Та до кінця року все одно не вистачає мільйона. І де його взяти - не знають.
Нам дали відписку, що ми маємо право дофінасовувати.
В обласному Департаменті охорони здоров'я пояснюють: держава відшкодовує аптекам вартість інсуліну за рахунок субвенції - приблизно 65 відсотків, решту мають покривати місцеві бюджети.
Оксана Марусин, експерт з ендокринології Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:
У цьому році субвенції виділили більше ніж 65 відсотків. А що стосується Калуша зокрема, то чому вони можуть порахувати, що у них є видатки лише на 54% - може тому, що вартість рецепта в Калуському районі є одна з найдорожчих в області.
Та як вплинути на ціни в аптеках - не знають ані в Департаменті охорони здоров'я, ані в Калуській міськраді. Адже це - приватні заклади.
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