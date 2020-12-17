Фармакологічна компанія "Pfizer" назвала побічні дії своєї вакцини. Це може бути втома, головний біль і підвищення температури тіла.

В компанії зазначили: реакція організму на цей препарат майже така сама, як і на щеплення проти правця. Нагадаю, вакцина компанії "Pfizer" на 95 відсотків - ефективна щодо COVID-19.