У "Pfizer" назвали побічні дії своєї вакцини [ Редактировать ]
Фармакологічна компанія "Pfizer" назвала побічні дії своєї вакцини. Це може бути втома, головний біль і підвищення температури тіла.
В компанії зазначили: реакція організму на цей препарат майже така сама, як і на щеплення проти правця. Нагадаю, вакцина компанії "Pfizer" на 95 відсотків - ефективна щодо COVID-19.
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