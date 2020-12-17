"Может растянуться на годы": когда состоятся выборы мэра Харькова [ Редактировать ]
Источник: KHARKIV Today
Секретарь Харьковского горсовета Юрий Терехов может исполнять обязанности городского головы до проведения внеочередных выборов мэра, которые могут затянуться на очень длительное время и даже "на годы". Об этом сообщила в Facebook руководитель Гражданской сети "ОПОРА".
О Харькове и Геннадии Кернесе. Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь горсовета. Объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять, и существует консенсус местных элит, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время.
По закону, не позднее чем на 15-й день после смерти мэра лицо, которые исполняет его полномочия, обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.
Парламент должен рассмотреть вопрос о назначении выборов не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий городского головы.
Однако на практике, отсутствует ответственность парламента как коллегиального органа за не назначение даты выборов. И уже существуют прецеденты, когда Рада годами не назначала выборы.
Как сообщали "Подробности", 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова. В ночь на 17 декабря он умер в берлинской клинике Charite.
по теме
Геннадій Кернес, перебуваючи в німецькій клініці, отримав повноваження Харківського голови - як таке можливо без присяги?
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря
Временно исполнять обязанности мэра Харькова будет Юрий Терехов
Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская и пасынок Родион рассказали об утрате в соцсетях
На выборах в Кривом Роге лидирует кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Павлов, – экзит-пол