После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса город-миллионник временно возглавит секретарь горсовета Юрий Терехов. Об этом сообщила пресс-секретарь городского председателя Татьяна Грузинская, сообщает "Сегодня".

По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета. В данном случае – это Игорь Терехов.

Игоря Терехова избрали секретарем горсовета Харькова в начале декабря, до этого он занимал должность первого заместителя городского головы.

Как сообщали "Подробности", 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова. В ночь на 17 декабря он умер в берлинской клинике Charite.

Напомним, что 28 апреля 2014 года Кернес получил огнестрельное ранение во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы. Он оказался прикован к инвалидному креслу.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения коронавируса. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.). Позднее в горсовете Харькова подтвердили эту информацию.