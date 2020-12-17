У США затвердили домашні експрес-тести від COVID-19 [ Редактировать ]
У США дозволять продавати тест на коронавірус в аптеках. Американська адміністрація з контролю за продуктами харчування та ліками затвердила експрес-тест австралійської компанії Елюм ("Ellume").
Його можна придбати за 30 доларів без рецепта та провести перевірку вдома, завантажити у смартфон спеціальну програму, яка поетапно покаже, що робити. Показники надійдуть вже за 20 хвилин. Також у застосунку є опція - повідомити результати до органів охорони здоров'я для моніторингу поширення захворювань.
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