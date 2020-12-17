У США дозволять продавати тест на коронавірус в аптеках. Американська адміністрація з контролю за продуктами харчування та ліками затвердила експрес-тест австралійської компанії Елюм ("Ellume").

Його можна придбати за 30 доларів без рецепта та провести перевірку вдома, завантажити у смартфон спеціальну програму, яка поетапно покаже, що робити. Показники надійдуть вже за 20 хвилин. Також у застосунку є опція - повідомити результати до органів охорони здоров'я для моніторингу поширення захворювань.