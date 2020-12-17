У Франції оголосили боротьбу с ісламськими екстремістами [ Редактировать ]
У Франції викрили майже чотири сотні осередків, де пропагували радикальний ісламізм. Про це прозвітували у МВС. Загалом до бази підозрюваних у радикальних настроях внесли 231 людину. З них - 75 видворили за межі країни.
П'ятеро опинилися за ґратами. Решта перебуває під адміністративним контролем. Такі дії - відповідь на низку терористичних нападів. Влада країни оголосила рішучу боротьбу з ісламськими екстремістами.
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