В Новгород-Северском районе более 200 деревьев упали на дороги из-за непогоды. Они сильно утруднили проезд по путям. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

На ликвидацию последствий кинули все силы объединенных территориальных обществ, райгосадминистраций и профильных учреждений.

Областная власть, дорожные службы, представители ОТГ, РГА и профильных учреждений объединили усилия в противодействии стихии, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах, предотвратить повреждение опор и проводов электропередач.

Отмечается, что в настоящее время состояние автомобильных дорог и мостов удовлетворительное, а проезд автотранспорта обеспечен.

Ранее мы писали, что непогода устроила "конец света" трем украинским областям. Сработала аварийная система ЛЭП.

Кроме того, на главных путях Украины из-за непогоды в западных, центральных и северных регионах наблюдается непроглядный туман, ограничивающий видимость.

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