Большинство территории Украины накрыл массивный туман и гололедица, которые сильно утруднили проезд автомобилей и повысили вероятность серьезных ДТП.

На главных путях Украины в западных, центральных и северных регионах наблюдается непроглядный туман, ограничивающий видимость.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Отмечается, что в ГСЧС Украины предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о травмоопасной чрезвычайной ситуации. На дорогах большинства областей ожидается гололедица.

Кроме того, киевская погодная ситуация соответствует первому (желтому) уровню опасности, но ледяной дождь продолжает делать дороги сложными для передвижения.

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