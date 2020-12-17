Британцям подарують на Різдво "пом'якшений карантин" [ Редактировать ]
Уряд Великої Британії - не посилюватиме карантин на час Різдва. Прем'єр Борис Джонсон заявив, що не хоче позбавляти людей головного свята. Навіть попри попередження науковців - щодо третьої хвилі коронавірусу. З подробицями - Світлана Чернецька.
На лондонських ринках розлітаються останні ялинки. Вже за тиждень в країні - Різдво. Це найголовніше свято року, яке завжди проводять у колі родини та друзів. Але цього разу британці опинилися перед складним вибором. Адже великі сімейні обіди означають вищий ризик інфікування коронавірусом.
Ембер, жителька Лондона:
Я вважаю, що відвідати стареньких родичів добре для їхнього ментального здоров'я. Ми повинні побачитися з ріднею, адже це був складний рік. Проте я бачу в цьому й негативні наслідки, зокрема як це вплине на поширення вірусу.
Науковці та медики порахували - послаблення карантину на Різдво загрожує черговим спалахом коронавірусу. Тож уряд закликають посилити обмеження. Наразі на час свят дозволяється вільно подорожувати країною, а під одним дахом можуть збиратися три сім'ї, незалежно від кількості людей. Але навіть попри прогнози третьої хвилі, влада не збирається змінювати різдвяні правила.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Хоча епідемічна ситуація в країні трохи гірша, аніж ми сподівалися, ми все одно вважаємо, що неправильно криміналізувати людей, які просто хочуть провести час разом з дорогими людьми.
Водночас прем'єр закликає влаштовувати якомога скромніші святкування. Не запрошувати багато людей, а ще уникати відвідин літніх родичів, щоб не наражати їх на небезпеку. Цього Різдва від британців як ніколи чекають відповідальності та обережності.
Кріс Вітті, головний медичний радник уряду Великої Британії:
Січень і лютий завжди були найважчим періодом для медичної системи, а цього року й поготів. Тож я хочу наголосити, що послаблення обмежень на Різдво не означає, що люди мають цілком безпечно робити все, що їм заманеться. Ні. Сім'ї, які бажають святкувати разом, повинні бути надзвичайно обережними.
Результати останнього опитування показали, що 57% британців вважають неправильним послаблення карантину на Різдво. А у ВООЗ радять святкувати На свіжому повітрі із захисними масками та дотриманням соціальної дистанції.
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