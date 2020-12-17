В четверг, 17 декабря, в Одессе "заминировали" школу. Как оказалось, сделала это ученица первого класса. Девочке хотелось скорее пойти домой и поиграть с котиком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Шестилетняя девочка позвонила на линию "102" и сообщила, что школа "заминирована". Позже, когда информация о "минировании" не подтвердилась, с девочкой пообщались сотрудники ювенальной юстиции.

Они объяснили ребенку, что его необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи.

Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни скорую, ни пожарную, ни полицию. Ребенку объяснили, что такие действия караются законом. Так как правонарушительница еще маленькая, за нее придется понести наказание родителям по ст. 184 КУоАП.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка заминировала школу в центре Киева. Полицейские будут ходатайствовать перед судом о назначении школьнице мер воспитательного характера.

Также мы писали о том, что здание КГГА "заминировали".

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