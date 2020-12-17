Верховна Рада поповнила Кабмін новим міністерством і двома міністрами [ Редактировать ]
Кадрові перестановки в Уряді. Верховна Рада поповнила Кабмін двома міністрами і новим міністерством. Кого і куди призначили - розповість Ксенія Барвіненко.
В останні пленарні дні року, депутати беруться підчищати законодавчі хвости. Один із головних - кадрові перестановки в Уряді. Першим на черзі - кандидат в очільники міністерства аграрної політики, яке знову відновлять. Кандидат один, колишній уповноважений президента з питань сільського господарства - лобіював створення ринку землі в Україні. Нині ж хоче зосередити сили на…
Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України:
На підтримці молочного скотарства в нашій державі, шляхом застосування адресної дотації на поголів'я, що стосується меліорації і зрошення запустити наймасштабнішу програму порядку двох мільярдів доларів інвестицій на зрошення на півдні України, південь засихає.
Силами такої собі "нової коаліції", вже добре знайомої з голосування за бюджет - "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіра" та кількох позафракційних нардепів - Лещенко сідає в міністерське крісло.
Далі посада міністра енергетики. Кандидат - колишній топ-менеджер "Нафтогазу".
Юрій Вітренко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики України:
Прем'єр-міністр України сказав мені, що з огляду на те, як я зарекомендував себе у якості менеджера, він вважає що я можу посилити роботу кабінету міністрів, як перший віце-прем'єр і як міністр енергетики.
Цікавий факт - потенційний міністр судився з державою за премію в чотири мільйони доларів, натомість на таку ж суму отримав облігації на 5 років. Тобто в цей період держава користуватиметься цими грошима і сплачуватиме йому відсотки, а потім має віддати і всю суму. Утім, слуги народу проблеми в цьому не побачили.
Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
Я вважаю, що нам потрібен професійна людина, з нормальною освітою, з великим досвідом, яка не боїться брати на себе відповідальність.
На відміну від слуг, інші фракцій таких чеснот у Вітренкові не розгледіли і голосів не дали.
І наостанок, мабуть, найскандальніший кандидат - у міністри освіти та науки. Який до цього був виконувачем обов'язків.
Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України:
Доступність до шкільної освіти для мене є пріоритетом, і тому більше ніж 12 тисяч місць нових місць в дитсадках було сформовано, і за останні 5 місяців було сформовано 7 тисяч, якість дошкільної освіти також пріоритет.
А ще звинувачений у плагіаті та не підтриманий науковою спільнотою.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
Якщо міністр дозволив між першим та другим читанням, дозволив забрати чотири мільярди з освіти - і нічого не сказав, то він не заслуговує на цю посаду. Для мене важлива думка освітян, академіків, які масово звернулись до вас з закликом не голосувати за цього міністра.
Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Що може людина взагалі просувати у світі, якщо вона була помічена в плагіаті. В репресивних діях, якщо вона не презентує сучасної стратегії розвитку освіти.
Хоча не всі фракції обурилися сумнівним досягненням Шкарлета.
Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":
Я би хотів від кожного кандидата почути, як вони бачать розвиток тієї галузі, за яку вони будуть відповідати, але це я хочу зробити як опозиційний народний депутат, просто щоб задати питання, зрозуміти, куди ми далі будемо рухатись по тих напрямках, по яких хочуть призначати людей, але призначення - це питання провладної політичної сили. Хай вони займаються всередині цим питанням.
І попри критику, голоси насилу знаходять.
Проте свою міністерську присягу Шкарлету вже доводиться виголошувати під вигуки "ганьба" від опозиції. І оплески слуг народу.
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