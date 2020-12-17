Кобзар у пригодницькому екшені. У Києві презентували український фільм "Безславні кріпаки". Дія відбувається у 1844-му. Молодий Шевченко нудиться у кріпацтві. І випадково знайомиться із самураєм, що переховується в Україні від свого імператора.

Разом герої починають боротьбу за свободу українського народу. Тарас Шевченко у стрічці карає ворогів за допомогою меча і пістолетів. Та ще й рятує чарівну кохану.

А в перервах між битвами - читає власні вірші у хасидському одязі. Сценарій переміг на конкурсі патріотичного кіно у 2018. Бюджет фільму - понад 27 мільйонів гривень.

Роман Перфільєв, режисер стрічки "Безславні кріпаки":

Народилася з часів революції гідності, коли Шевченка зображали в різних іпостасях. Всі це пам'ятають, він був в образах - таких як космонавт, атомник, хіпстер, Будда. Я надихнувся цим образом і от з'явився Шевченко самурай. Я ходив з цим сценарієм до інших людей всіх це шокувало і ніхто не хотів братись за цю ідею. Я йшов без того як то кажуть оптимізму.

Роман Луцький, актор: