У Києві представили стрічку про Шевченка-самурая [ Редактировать ]
Кобзар у пригодницькому екшені. У Києві презентували український фільм "Безславні кріпаки". Дія відбувається у 1844-му. Молодий Шевченко нудиться у кріпацтві. І випадково знайомиться із самураєм, що переховується в Україні від свого імператора.
Разом герої починають боротьбу за свободу українського народу. Тарас Шевченко у стрічці карає ворогів за допомогою меча і пістолетів. Та ще й рятує чарівну кохану.
А в перервах між битвами - читає власні вірші у хасидському одязі. Сценарій переміг на конкурсі патріотичного кіно у 2018. Бюджет фільму - понад 27 мільйонів гривень.
Роман Перфільєв, режисер стрічки "Безславні кріпаки":
Народилася з часів революції гідності, коли Шевченка зображали в різних іпостасях. Всі це пам'ятають, він був в образах - таких як космонавт, атомник, хіпстер, Будда. Я надихнувся цим образом і от з'явився Шевченко самурай. Я ходив з цим сценарієм до інших людей всіх це шокувало і ніхто не хотів братись за цю ідею. Я йшов без того як то кажуть оптимізму.
Роман Луцький, актор:
Вперше побачив сьогодні фільм, тому я трішки в легенькому, але в приємному шоці. Чисто робота над цією стрічкою вона, була для мене найважче, це бої. У попередніх моїх проектах той досвід, то усе треба було забути і треба було витерти, щоб він не повторявся.
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Раніше Форд розповідав в інтерв'ю, що продовжити роботу було б логічно, адже роль Індіани йому до вподоби. Мовляв, це не просто екшен, а розвиток героя, який має сміливість, розум і хитрість - боїться, але досягає мети, долаючи страх.