По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 75 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Согласно этим данным, сейчас в мире зафиксировано 75 299 629 случаев коронавирусной болезни, в частности 1 668 691 летальных, выздоровели 52 869 567 человека.

За ночь в мире зарегистрировали 38 498 новых случаев и 1250 смертей.

США остаются на первом месте антирейтинга по количеству инфицированных, там с начала пандемии зафиксировано 17 626 770 случаев коронавируса. На втором и третьем месте - Индия (9 979 447) и Бразилия (7 111 527) соответственно.

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