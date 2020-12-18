В мире уже более 75 млн зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, в мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 75 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Согласно этим данным, сейчас в мире зафиксировано 75 299 629 случаев коронавирусной болезни, в частности 1 668 691 летальных, выздоровели 52 869 567 человека.
За ночь в мире зарегистрировали 38 498 новых случаев и 1250 смертей.
США остаются на первом месте антирейтинга по количеству инфицированных, там с начала пандемии зафиксировано 17 626 770 случаев коронавируса. На втором и третьем месте - Индия (9 979 447) и Бразилия (7 111 527) соответственно.
Смотрите также последние данные о зараженных коронавирусом в Украине. Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса. Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.
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