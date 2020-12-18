Большому количеству медицинских работников, которые болеют COVID-19, не ставят данного диагноза.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик в пятницу вечером, 18 декабря, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА".

"Им запрещено в категорической форме ставить диагноз COVID-19 по той причине, чтобы, если, не дай бог, они умрут, их семьи не получили соответствующие выплаты. Это не большая тайна", - сказал он.

Он также отметил, что реформа Супрун является "абсолютно убийственной" для медицины.

"Потому что огромное количество медицинских учреждений, где просто невозможно посчитать, когда деньги ходят за пациентом: туберкулезные диспансеры, психоневрологические диспансеры - вся специализированная медицинская помощь - она практически уничтожена", - подчеркнул депутат.

Николай Скорик также заявил, что на сегодняшний день практически не осталось медицинских учреждений, которые оказывают обычную, не ковидную, медицинскую помощь.

"Никакого реального сдвига нет ни в чем. Этот бюджет - это плод политической коррупции тех политических сил, которые поддержали "Слуг народа". Я не знаю, зачем им это было надо. Те, кто проголосовал, кроме них - это настолько преступно против своего народа, против своих граждан!", - подытожил депутат.