Вифлеємський вогонь уже в Україні. Сьогодні його отримали Володимир Зеленський з дружиною із рук скаутів. Президентське подружжя подякувало пластунам та привітало їх із прийдешніми святами.

Нагадаємо, традиційно лампадки з Вифлеєма розвозять по всіх країнах світу представники скаутських організацій. Вифлеємський вогонь ще називають благодатним, вважається, що він приносить мир.

Володимир Зеленський, президент України: