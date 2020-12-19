Володимир Зеленський з дружиною зустріли Вифлеємський вогонь в Україні [ Редактировать ]
Вифлеємський вогонь уже в Україні. Сьогодні його отримали Володимир Зеленський з дружиною із рук скаутів. Президентське подружжя подякувало пластунам та привітало їх із прийдешніми святами.
Нагадаємо, традиційно лампадки з Вифлеєма розвозять по всіх країнах світу представники скаутських організацій. Вифлеємський вогонь ще називають благодатним, вважається, що він приносить мир.
Володимир Зеленський, президент України:
Це символ миру, символ любові, символ злагоди і всього цього ми бажаємо кожній вашій родині, кожній родині в нашій прекрасній незалежній Україні. Кожному українцю бажаємо в наступному році такого відчуття постійного світлого, теплого, важливого для всіх нас кожного ранку.
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