Санти-байкери проїхали вулицями Токіо. Вітали з прийдешніми святами перехожих, опісля - відвезли Іграшки в дитячі будинки. Різдвяний мотопробіг у японській столиці влаштовують щороку. Зазвичай учасників кілька сотень, утім цьогоріч лише сто через карантинні обмеження.

Гасло пробігу - проти жорстокого поводження з дітьми. Від початку року кількість випадків насильства над неповнолітніми в Японії зросла на 20 відсотків.

Такаші Міне, організатор мотопробігу: