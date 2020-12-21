У Токіо пройшов парад Санта-Клаусів на байках [ Редактировать ]
Санти-байкери проїхали вулицями Токіо. Вітали з прийдешніми святами перехожих, опісля - відвезли Іграшки в дитячі будинки. Різдвяний мотопробіг у японській столиці влаштовують щороку. Зазвичай учасників кілька сотень, утім цьогоріч лише сто через карантинні обмеження.
Гасло пробігу - проти жорстокого поводження з дітьми. Від початку року кількість випадків насильства над неповнолітніми в Японії зросла на 20 відсотків.
Такаші Міне, організатор мотопробігу:
Проблема насильства над дітьми загострилася зокрема й через пандемію. У дорослих побільшало неприємностей, хтось втратив роботу, інші прибуток. А зриваються на малих. Часто цю проблему замовчують, адже вона - не на видноті. Тому ми вирішили привернути до неї увагу.
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