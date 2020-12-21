Співачка Марія Бурмака провела онлайн-концерт дитячих пісень [ Редактировать ]
Карантин не здатний зупинити казку. Свій щорічний концерт дитячих пісень до Дня святого Миколая співачка Марія Бурмака провела в режимі онлайн. Тож святковий настрій і чарівну пісенну атмосферу у Шоколадному Будиночку змогли відчути тисячі глядачів.
Глядачі онлайн-концерту першими почули нові пісні Марії Бурмаки, які увійшли до третього дитячого альбому співачки.
Марія Бурмака, народна артистка України:
Цікавість цього альбому, що це будуть пісні і поскількі держава підтримала україський культурний фонд ми це все викладаємо у вільний доступ і фонограми мінусові також викладаємо у вільний доступ, будь хто може брати користуватися і співати.
Музичні проекти для дітей Марія Бурмака започаткувала п'ятнадцять років тому, коли брак дитячих пісень саме українською мовою відчувався особливо гостро.
Марія Бурмака, народна артистка України:
Дитячі пісні це не е шоу-бізнес, в дитячі пісні ти вкладаєш душу і кошти немалі, це пісні які не беруть на радіо вони не будуть звучати на українських каналах ти їх просто пишеш у майбутнє для дітей.
Продюсери проекту зізнаються на музиці для маленьких слухачів грошей не заробиш. Утім, завжди знаходяться люди, готові підтримати українську дитячу культуру.
Вадим Лисиця, саундпродюсер:
Не вся же жизнь состоит из зароботка денег, Есть вещи которые хочется делать для души для деток. Украинских песен очень мало, напротив очень много русских и они продвигаются. Мы решили эту ситуацию начинать менять.
Митці переконані, зробити українську музику популярною серед дітей та підлітків, попри конкуренцію з російськомовним контентом, завдання цілком реальне.
Богдана Тертична, слухачка концерту:
Можливо треба репові мотиви, музика сучасніша має бути. У нас україномовна родина і важливо, щоб українське звучало вдома.
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